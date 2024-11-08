«Ростех» договорился с китайской компанией о создании автозавода в России
Госкорпорация «Ростех» договорилась с крупным автопроизводителем из Китая о создании автозавода в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава корпорации Сергей Чемезов.
На встрече со студентами МАИ он рассказал, что некоторое время назад посетил Китай и побывал на заводе автомобилестроительной компании, в цехах которого «трудятся больше тысячи роботов и почти ни одного человека».
«Очень передовое производство... Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири... Они готовы нам помочь», - заключил Чемезов.
О какой именно компании идёт речь глава «Ростеха» не уточнил.
Ранее в китайском городе Гуанчжоу стартовало строительство завода летающих автомобилей, проектом занимается компания Xpeng, сообщает RT.
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