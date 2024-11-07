«Рольф» намерен наладить выпуск авто под собственным брендом
7 ноября 202418:30
Крупнейший российский автодилер - компания «Рольф» планирует заняться производством шин, автозапчастей, а также начать разработку легкового автомобиля, заявил новый владелец «Рольфа» Умар Кремлев, сообщает «Коммерсант».
По его словам, производить автомобили планируется под собственным брендом.
Территориально сборочные цеха планируется открыть в индустриальном парке «Пущино» в Серпухове.
Ранее суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru