«Рольф» намерен наладить выпуск авто под собственным брендом

Крупнейший российский автодилер - компания «Рольф» планирует заняться производством шин, автозапчастей, а также начать разработку легкового автомобиля, заявил новый владелец «Рольфа» Умар Кремлев, сообщает «Коммерсант».

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По его словам, производить автомобили планируется под собственным брендом.

Территориально сборочные цеха планируется открыть в индустриальном парке «Пущино» в Серпухове.

Ранее суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: club.moeto.ru
ТЕГИ:РоссияСерпуховПроизводствоАвтомобиль

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