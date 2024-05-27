Рост цен на какао-бобы и логистику вызвал подорожание мороженого в России

Помимо шоколадного лакомства, в цене вырос и его молочный вариант - классический пломбир подорожал на 15%, отмечает Mash. Эксперты прогнозируют новый скачок цен из-за сезонного спроса.

По информации издания, рост цен на мороженое связан с возросшей стоимостью логистики, сырья, упаковки, а также с сезонным ажиотажем.

Ранее стало известно, что производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, отмечает RT.

