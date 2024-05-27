Рост цен на какао-бобы и логистику вызвал подорожание мороженого в России
27 мая 202408:57
Шоколадное мороженое в России подорожало на 25%, передает Telegram-канал Mash.
Помимо шоколадного лакомства, в цене вырос и его молочный вариант - классический пломбир подорожал на 15%, отмечает Mash. Эксперты прогнозируют новый скачок цен из-за сезонного спроса.
По информации издания, рост цен на мороженое связан с возросшей стоимостью логистики, сырья, упаковки, а также с сезонным ажиотажем.
Ранее стало известно, что производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru