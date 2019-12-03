Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в 2020 году не превысит инфляцию

Индексация тарифов на транспорт и жилищно-коммунальные услуги в столице в следующем году сохраняться в пределах инфляции.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы повышение стоимости проезда на общественном транспорте будет проведено с 1 февраля 2020 года и составит в среднем 3%. Тем временем инфляция прогнозируется на уровне 3,7%.

Например, разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и НГПТ по карте «Тройка» составит 40 рублей вместо 38 рублей; по тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59 рублей; при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. При этом, стоимость безлимитных проездных не изменится.

«По сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%», - уточняется в сообщении.