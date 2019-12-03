Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в 2020 году не превысит инфляцию

3 декабря 201917:34

Индексация тарифов на транспорт и жилищно-коммунальные услуги в столице в следующем году сохраняться в пределах инфляции.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы повышение стоимости проезда на общественном транспорте будет проведено с 1 февраля 2020 года и составит в среднем 3%. Тем временем инфляция прогнозируется на уровне 3,7%.

Например, разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и НГПТ по карте «Тройка» составит 40 рублей вместо 38 рублей; по тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59 рублей; при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. При этом, стоимость безлимитных проездных не изменится.

«По сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%», - уточняется в сообщении.

Назван способ снизить плату за ЖКХ

С 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка платы за содержание жилого помещения на 5%. Планируется увеличить и минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 3,7% - с 18,19 до 18,86 рублей за квадратный метр. Однако, изменений тарифов на газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение будет произведено только с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%.

«При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов - 66,3%, ИПЦ - 70,3%)», - указано в сообщении пресс-службы и добавили, что все льготы по оплате ЖКУ, которые действуют на территории Москвы, будут сохранены.

Кроме того, в бюджет столицы на будущий год заложили расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, которые не ложатся дополнительными расходами на граждан, а выделяются непосредственно из бюджета Москвы.

Ранее НСН сообщала, что МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» увеличила количество мест для пассажиров. Семивагонные поезда заменят на 11-вагонные «Иволга 2.0». В ведомстве рассказали, что благодаря такому решению появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:МоскваТранспортЖКХТарифы