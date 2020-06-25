Рост снятия наличных в банкоматах отмечается в РФ

Целый ряд отечественных кредитных организаций отмечают рост снятия наличных средств в банкоматах после отмены ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. В частности, спрос на данную операцию с начала июня по сравнению с апрелем-маем, вырос на 32—35% в МКБ, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ. Такую статистику приводят «Известия».

Аналогичную тенденцию констатируют в Сбербанке, Райффайзенбанке, ПСБ, Росбанке, «Тинькофф», банках «Дом.РФ» и «Хоум Кредит», отмечает RT. По оценке банков, речь идёт об отложенном спросе на наличные, который теперь можно удовлетворить.

При этом, спрос на снятие наличных остаётся всё ещё меньше по сравнению с прошлым годом. По оценке банкиров за время действия ограничений у клиентов появились устойчивые привычки к безналичным расчётам.

