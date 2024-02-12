Рост безработицы по итогам 2023 года зафиксирован только в Дагестане и Камчатском крае

Уровень безработицы снизился по итогам 2023 года почти во всех регионах страны, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Исключением стали Дагестан и Камчатский край, там отмечается прирост с 11,6 до 12,5% и с 2,7 до 3,5% соответственно. Наибольшее снижение зарегистрировано в Астраханской области (минус 3,4%) и республике Северная Осетия-Алания (минус 3,3%).

Голикова: Наибольшая безработица наблюдается в Ингушетии, она достигла 27,1%

Сообщается также, что число занятых увеличилось в декабре 2023 года до 74,2 млн человек, что является рекордным значением декабря с 2005 года.

Ранее генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что по итогам 2023 года уровень безработицы в России составил 3,2%. По его словам, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. По его словам, за 11 месяцев прошлого года реальные зарплаты в России выросли на 7,6%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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