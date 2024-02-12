Рост безработицы по итогам 2023 года зафиксирован только в Дагестане и Камчатском крае

Уровень безработицы снизился по итогам 2023 года почти во всех регионах страны, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Исключением стали Дагестан и Камчатский край, там отмечается прирост с 11,6 до 12,5% и с 2,7 до 3,5% соответственно. Наибольшее снижение зарегистрировано в Астраханской области (минус 3,4%) и республике Северная Осетия-Алания (минус 3,3%).