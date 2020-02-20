Росстат заявил о росте реальных зарплат в РФ

Реальная начисленная заработная плата в РФ в минувшем году увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018-ым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Также отмечается, что средняя номинальная зарплата в 2019-ом увеличилась на 7,5% – до 47,468 тысячи рублей.

Начисленная заработная плата работников в декабре составила 62,239 тысячи рублей. Это на 10,1% больше, чем годом ранее.

Кроме того, стало известно, то численность безработных России в январе 2020 года составила более 3,482 миллиона человек – 4,7% экономически активного населения. По сравнению с данными прошлого года численность безработных снизилась на 5%.