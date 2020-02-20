Росстат заявил о росте реальных зарплат в РФ
Реальная начисленная заработная плата в РФ в минувшем году увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018-ым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Также отмечается, что средняя номинальная зарплата в 2019-ом увеличилась на 7,5% – до 47,468 тысячи рублей.
Начисленная заработная плата работников в декабре составила 62,239 тысячи рублей. Это на 10,1% больше, чем годом ранее.
Кроме того, стало известно, то численность безработных России в январе 2020 года составила более 3,482 миллиона человек – 4,7% экономически активного населения. По сравнению с данными прошлого года численность безработных снизилась на 5%.
Ранее НСН писала, что почти треть россиян захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Как пишет ТАСС, это следует из исследования, проведенного порталом Superjob. При этом, 58% респондентов заявили о том, что работа – это не просто источник дохода, она помогает человеку реализовывать собственный потенциал, а также обеспечивает возможность общения в коллективе.
К слову, большинство желающих просто получать деньги являются представителями таких профессий, как сметчик, менеджер по рекламе и переводчик.
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