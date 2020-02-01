Минтруд дал опровержение по изменению правил увольнения

1 февраля 202012:38

В Минтруде опровергли публикации в СМИ, в том числе в Газете.ru, об изменении правил увольнения с работы с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отмечает РИА «Новости».

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В Минтруде уточнили, что сведения по форме СТД-Р, которые, якобы, работодатель должен был выдавать с остальными документами всем увольняющимся, предоставляют только тем работникам, кто выбрал электронный формат трудовой книжки. Для этого необходим их запрос и не только при увольнении, отмечают в Минтруде и добавляют, что приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте.

Напомним, закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. До 1 июля все работодатели обязаны уведомить о соответствующих изменениях своих работников. Они смогут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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