Минтруд дал опровержение по изменению правил увольнения
В Минтруде опровергли публикации в СМИ, в том числе в Газете.ru, об изменении правил увольнения с работы с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отмечает РИА «Новости».
В Минтруде уточнили, что сведения по форме СТД-Р, которые, якобы, работодатель должен был выдавать с остальными документами всем увольняющимся, предоставляют только тем работникам, кто выбрал электронный формат трудовой книжки. Для этого необходим их запрос и не только при увольнении, отмечают в Минтруде и добавляют, что приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте.
Напомним, закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. До 1 июля все работодатели обязаны уведомить о соответствующих изменениях своих работников. Они смогут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Совфеде отреагировали на опровержение Минтруда по процедуре увольнения
- Минтруд дал опровержение по изменению правил увольнения
- Россиянам Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
- Великобритания официально вышла из Евросоюза
- Овечкин оказался восьмым среди лучших снайперов в истории НХЛ