Росстат: Зарплаты от 150 тысяч рублей в среднем получают в Магадане и на Чукотке

Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале зафиксирована в двух российских регионах - на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей.

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Еще два региона приблизились к этой отметке. В ЯНАО средний показатель составил 149,95 тысячи рублей, в Москве - 146,2 тысячи рублей.

Чукотка опережает Москву по уровню зарплат на душу населения, заявил ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

По его словам, самые бедные в этом смысле регионы – Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейский автономный округ, так как там довольно высокий уровень безработицы и тяжелая ситуация с распределением зарплат. Что касается дорогих регионов, на первом месте не Москва, а Чукотка, Магадан.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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