Росстат: Зарплаты от 150 тысяч рублей в среднем получают в Магадане и на Чукотке

Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале зафиксирована в двух российских регионах - на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей.