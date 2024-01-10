Росстат зафиксировал снижение цен на гречку на 22%

В ноябре прошлого года цены на гречку фиксировались на уровне 88,8 рубля за килограмм. В ноябре 2022-го она стоила 114,56 рубля, уточнили в ведомстве.

В 2023 году производители крупы снизили отпускные цены с 50 743 рублей до 37 787 рублей.

Министерство сельского хозяйства РФ 10 января сообщило о падении цен на яйца у производителей на 2,5% за последние две недели. В ближайшее время ведомство ожидает снижение стоимости в торговых сетях, передает «Радиоточка НСН».

