Росстат зафиксировал резкий скачок недельной инфляции

Темпы увеличения потребительских цен в Российской Федерации резко прибавили за предыдущую неделю. С 22 по 28 июня они выросли на 0,23% после двух предыдущих семидневок по 0,12% и 0,16%. Такие новые данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Столь значительный скачок заставил ведомство даже выступить со специальным разъяснением такого ускорения инфляции. Среди ключевых причин названы рост цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов населения, которые ранее показывали нулевые или близкие к ним темпы роста, а также учет влияния цен и товаров, не включенных в еженедельный мониторинг средних цен.

Дело в том, что еженедельно Росстат включает в оценку изменения средних цен и тарифов 106 товаров и услуг, а ежемесячно - 556 наименований. Как раз в последнюю неделю июня уже были учтены данные по ряду товаров и услуг из месячной корзины.