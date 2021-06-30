Росстат зафиксировал резкий скачок недельной инфляции
Темпы увеличения потребительских цен в Российской Федерации резко прибавили за предыдущую неделю. С 22 по 28 июня они выросли на 0,23% после двух предыдущих семидневок по 0,12% и 0,16%. Такие новые данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.
Столь значительный скачок заставил ведомство даже выступить со специальным разъяснением такого ускорения инфляции. Среди ключевых причин названы рост цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов населения, которые ранее показывали нулевые или близкие к ним темпы роста, а также учет влияния цен и товаров, не включенных в еженедельный мониторинг средних цен.
Дело в том, что еженедельно Росстат включает в оценку изменения средних цен и тарифов 106 товаров и услуг, а ежемесячно - 556 наименований. Как раз в последнюю неделю июня уже были учтены данные по ряду товаров и услуг из месячной корзины.
На 28 июня официальная месячная инфляция составила 0,63%, с начала года - 4,13%. Таким образом, получается, что рост цен за 6 месяцев превысил таргетированный уровень Центробанка на весь год (4%). Последний раз за полгода инфляция превышала уровень в 4% в 2015 году.
Согласно среднесуточным данным статистического ведомства, инфляция в годовом выражении на 28 июня составила 6,43%. Последний раз такое положение вещей наблюдалось в сентябре 2016 года.
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