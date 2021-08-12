Росстат: за неделю бензин подорожал на 13 копеек

Бензин подорожал до 48,68 руб. за литр, дизтопливо – до 50,48 руб. Таким образом, за неделю Аи-92 в среднем стал дороже на 10 копеек, Аи-95 - на 11 копеек, Аи-98 подорожал за неделю на 27 копеек.

С начала года цены на бензин выросли в среднем на 5,5%, на дизельное топливо – на 3,6%.

Ранее стало известно, что кабмин принял решение не вводить запрет на экспорт бензина, который рассматривался в качестве меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. На мнение властей повлияли снижение мировых цен на нефть и рост предложения на бирже, отмечает телеканал «360». О возможном запрете заговорили в конце июля, когда биржевая стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 побила рекорды.

