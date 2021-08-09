Автоэксперт назвал способы сэкономить на бензине

Автомобилистам следует перейти на более экологичное топливо и изменить манеру вождения, чтобы сэкономить на бензине. Такими рекомендациями поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — рассказал эксперт.

Шапарин подчеркнул, что установка газового оборудования обойдется недешево, однако окупится со временем.

Тем, кто не намерен переходить на газ, автоэксперт посоветовал изменить стиль вождения. Шапарин объяснил, что из-за резких стартов и торможения расход топлива серьезно увеличивается, отмечает телеканал «360».

Кроме того, специалист посоветовал выдерживать оптимальный скоростной режим на трассе: ехать не больше 120 километров в час при разрешенных 130. Шапарин подчеркнул, что превышение скорости не дает преимуществ по времени и расходу топлива, сообщает Ura.ru.

