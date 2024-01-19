Росстат: Яйца, томаты и груши стали самыми подорожавшими товарами 2023 года

Цена яиц в течение года увеличилась на 61,4%. Помидоры подорожали на 51,1%, а груши – на 48,3%. Также существенно выросла стоимость винограда (48,2%) и бананов (46,9%). В общей сложности четверть товаров, которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции. Она по итогам 2023 года составила 7,4%.

В некоторых случаях цены, напротив, снизились. Пятерку товаров с наиболее сильной дефляцией открывает гречка, потерявшая в цене 18,8%. За ней следует картошка (минус 15,8%), овсянка (минус 9,6%), градусник (минус 7,2%) и телевизор (минус 6,4%). По итогу года подешевел каждый десятый товар, отслеживаемый Росстатом. В некоторых случаях стоимость уменьшилась менее чем на 1%.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что гарантированной защитой финансов от инфляции могут стать облигации с индексацией номинала. Их доходность на данный момент превышает уровень инфляции на 3,5-4%.

