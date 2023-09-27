Росстат: выпуск бензина в августе увеличился на 1,6%
27 сентября 202319:18
Нефтеперерабатывающая отрасль России в августе нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.
В августе выпущено 3,8 миллиона тонн бензина. По сравнению с июлем 2023 года рост производства составил 1,5%.
Дизельного топлива произведено 7,7 миллиона тонн. Это на 6,5% больше, чем в августе 2022 года, уточнили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин заявил, что цены на топливо продолжают расти, несмотря на предпринятое правительством ограничение экспорта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru