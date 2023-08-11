Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 4,9%
По итогам второго квартала 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4,9% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Предварительные данные ведомства оказались лучше опубликованных ранее расчетов Центрального банка и Минэкономразвития.
Сильнее всего прибавила отрасль пассажирских перевозок - плюс 19,8%. Также сильные результаты показали оптовый товарооборот, обрабатывающие производства и строительство.
Отмечается, что рост ВВП во втором квартале обусловлен эффектом низкой базы: на 2022 год пришелся пик падения экономики.
Центральный банк ожидает, что по итогам третьего квартала годовая инфляция достигнет 5%. По прогнозу регулятора, ВВП вырастет на 3,6% в годовом выражении, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru