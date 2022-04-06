Росстат: годовая инфляция в РФ ускорилась до 16,7%

Инфляция в РФ за период с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против показателя на прошлой недели 15,66%, отметили в Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что инфляция достигла максимума с марта 2015 года.



Ранее директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль.

