Росстат: годовая инфляция в РФ ускорилась до 16,7%

Годовая инфляция в России выросла до 16,7%. Такие данные приводит Росстат на 1 апреля.

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Инфляция в РФ за период с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против показателя на прошлой недели 15,66%, отметили в Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что инфляция достигла максимума с марта 2015 года.

Ранее директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль.

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Фото: pixabay.com
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