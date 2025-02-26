Росстат: В январе производство легковых автомобилей в РФ выросло на 20%

Вместе с тем Федеральная служба государственной статистики уточняет, что относительно декабря 2024 года выпуск машин сократился на 31,6%.

При этом производство грузовых автомобилей в январе 2025 года составило 8,9 тысячи штук, что на 30,8% меньше, чем годом ранее, и на 48,2% ниже относительно показателя декабря 2024 года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн сократился до 849 единиц, это на 30,7% ниже уровня января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года траты россиян на покупку отечественных авто выросли на 54,8% в годовом выражении. Месячные траты оцениваются в 49,3 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

