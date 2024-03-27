Росстат: В России выросла задолженность по заработной плате

По данным ведомства, это на 23,3%, или на 82 млн рублей больше, чем по состоянию на 1 февраля текущего года.

В Росстате уточнили, что из указанной суммы на задолженность, которая образовалась в 2024 году, приходится 114,2 млн рублей. Ещё 145,9 млн рублей - это долги по зарплате за 2023 год, а оставшиеся 173,4 млн рублей - за 2022 год и ранее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в 2023 году составила 7,4%, а реальный рост зарплат за 10 месяцев прошлого года - 7,7%, сообщает «Свободная пресса».