Росстат: В России выросла задолженность по заработной плате
Задолженность по зарплате в России по данным на 1 марта 2024 года составила 433,5 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, это на 23,3%, или на 82 млн рублей больше, чем по состоянию на 1 февраля текущего года.
В Росстате уточнили, что из указанной суммы на задолженность, которая образовалась в 2024 году, приходится 114,2 млн рублей. Ещё 145,9 млн рублей - это долги по зарплате за 2023 год, а оставшиеся 173,4 млн рублей - за 2022 год и ранее.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в 2023 году составила 7,4%, а реальный рост зарплат за 10 месяцев прошлого года - 7,7%, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru