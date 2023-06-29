Росстат: в России выпуск легковых авто в мае вырос в 11 раз
В мае этого года производство легковых машин в России выросло в 11 раз по сравнению с маем 2022 года и превысило 42 тысячи, сообщает Росстат.
Всего с января по май 2023 года произведено 155 тысяч автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее.
Выпуск грузовиков в мае вырос на 72% по сравнению с маем годом ранее и превысил 13 тысяч автомобилей.
Всего за пять месяцев текущего года произведено 60,7 тыс. грузовиков - это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее Росстат сообщил о сокращении выпуска бензина в мае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: в России выпуск легковых авто в мае вырос в 11 раз
- СМИ: Самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing
- Путин: сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны
- Алголог назвал виды боли, которые опасно терпеть после 40 лет
- Спектаклем «Иван Васильевич» Театр сатиры откроет 100-й сезон
- Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
- Долги «Связного» перед кредиторами составили 53,7 миллиарда рублей
- Жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества
- «Аэроэкспрессы» возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
- Картаполов: Пригожин не подписал контракт с Минобороны и получил отказ в участии в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru