Росстат: в России выпуск легковых авто в мае вырос в 11 раз

Всего с января по май 2023 года произведено 155 тысяч автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовиков в мае вырос на 72% по сравнению с маем годом ранее и превысил 13 тысяч автомобилей.

Всего за пять месяцев текущего года произведено 60,7 тыс. грузовиков - это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Росстат сообщил о сокращении выпуска бензина в мае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

