Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России
В первом квартале 2023 года снизилось число россиян с доходами меньше прожиточного минимума. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что в первом квартале текущего года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,6 миллиона человек. Годом ранее их было 20,9 миллиона.
Росстат констатировал, что уровень бедности снизился до 13,5%. В первом квартале 2022 года показатель составлял 14,3%.
Ведомство ранее сообщило, что уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума. В апреле 2023 года показатель составил 3,3%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Месси подтвердил переход в «Интер Майами»
- «Кинопоиск» назвал самую популярную актрису сериалов
- В МАГАТЭ опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов ЗАЭС
- Зеленский возмутился реакцией ООН на разрушение Каховской ГЭС
- Крупнейший производитель алкоголя в мире столкнулся с дефицитом воды
- Сальдо назвал число эвакуированных из подтопленных районов Херсонщины
- В «Росатоме» рассказали о защите ЗАЭС от попыток ВСУ организовать захват
- Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России
- СМИ: Российский спецназ перехватил минибеспилотник «Черный шершень» у ВСУ
- Фидан: Турция ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru