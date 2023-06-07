Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

Отмечается, что в первом квартале текущего года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,6 миллиона человек. Годом ранее их было 20,9 миллиона.

Росстат констатировал, что уровень бедности снизился до 13,5%. В первом квартале 2022 года показатель составлял 14,3%.

Ведомство ранее сообщило, что уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума. В апреле 2023 года показатель составил 3,3%, передает «Радиоточка НСН».

