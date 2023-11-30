Росстат: В октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до рекордных 6 тысяч рублей

В октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала года – до 6 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

При этом в январе 2023 года цены на деликатес впервые превысили 6 тысяч рублей, падать цены начали с августа.