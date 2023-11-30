Росстат: В октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до рекордных 6 тысяч рублей

В октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала года – до 6 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

При этом в январе 2023 года цены на деликатес впервые превысили 6 тысяч рублей, падать цены начали с августа.

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Роскачество рекомендовало россиянам при покупке красной икры отдавать предпочтение крупным производителям, много лет присутствующим на рынке, сообщает РИА Новости. Специалисты ведомства посоветовали обращать внимание на целостность банки с икрой, а также потрясти её, чтобы выявить наличие лишней жидкости, чего быть не должно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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