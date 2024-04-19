Росстат: Стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть

Средняя стоимость перелета в салоне самолета экономкласса по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя цена авиабилета на 1000 км пути составила 7015 руб. При этом средний показатель за весь 2023 год оказался на уровне 6649 руб.

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Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН». Он объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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