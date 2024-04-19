Росстат: Стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть
Средняя стоимость перелета в салоне самолета экономкласса по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Так, средняя цена авиабилета на 1000 км пути составила 7015 руб. При этом средний показатель за весь 2023 год оказался на уровне 6649 руб.
Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН». Он объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: Стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть
- АТОР: Мест в отелях на курортах Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось
- СМИ: Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков
- Минобороны: На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
- Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от беспилотников механическими сетками
- ПВО уничтожила над территорией РФ 25 снарядов РСЗО Vampire и три ракеты ATACMS
- Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет
- В Крыму задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
- Американский JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ из-за замороженных $439 млн
- Губернатор Севастополя заявил об уничтожении воздушной цели над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru