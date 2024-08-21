Росстат сообщил о снижении цен на свеклу, морковь и картофель
В России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Так, в период с 13 по 19 августа свекла подешевела на 3,8%, морковь — на 2,8%, в то время как огурцы подорожали.
Согласно статистическим данным, в период с 13 по 19 августа наблюдалось общее снижение цен на плодоовощную продукцию на 1,4%. В частности, подешевели свекла столовая на 3,8%, морковь на 2,8%, картофель на 2,6%, бананы на 2,0%, яблоки на 1,8%, помидоры на 1,5% и лук репчатый на 0,7%. В то же время огурцы подорожали на 2,1%.
Цены также снизились на фруктово-ягодные консервы для детского питания на 0,8%, баранину на 0,3%, мясо кур и овощные консервы для детского питания на 0,2%, а также на полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные яйца и сухие молочные смеси для детского питания на 0,1%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru