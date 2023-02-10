Росстат сообщил о подорожании услуг связи в России

Телеком-услуги в России продолжают дорожать, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с январем 2022 года тарифы на услуги связи увеличились на 9,22 процентного пункта. Относительно декабря прошлого года — на 0,33 п.п.

Также в Росстате отметили увеличение стоимости услуг почтовой связи. За год показатель вырос на 5,08 п.п.

При этом в январе 2023 года цены на почтовые услуги снизились на 3,18 п.п.

В новых регионах России до весны 2024 года построят более 1500 базовых станций сотовой связи. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РосстатМобильная СвязьРоссия
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