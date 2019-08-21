Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на табак и алкоголь

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3 процента общих потребительских расходов, подсчитали в Росстате. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

Оказалось, что больше всего на табак и алкоголь тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7% общих расходов). Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область (6%), Костромская область и Хакасия (по 4,3%), сообщает «Свободная пресса».

При этом меньше всего средств на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).

При этом, как сообщает Москва 24, жители столицы в прошлом году потратили 3,4 процента потребительских расходов на табак и алкоголь.