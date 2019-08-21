Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на табак и алкоголь
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3 процента общих потребительских расходов, подсчитали в Росстате. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.
Оказалось, что больше всего на табак и алкоголь тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7% общих расходов). Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область (6%), Костромская область и Хакасия (по 4,3%), сообщает «Свободная пресса».
При этом меньше всего средств на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).
При этом, как сообщает Москва 24, жители столицы в прошлом году потратили 3,4 процента потребительских расходов на табак и алкоголь.
Чуть меньше потратили россияне из Северной столицы – петербуржцы отвели на эти товары 2,7 процентов общих трат, пишет Газета.ру.
Ранее в Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Специалисты считают, что свое влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.
С этим мнением огласилась и диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с НСН она отметила, что большую роль сыграли и СМИ.
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