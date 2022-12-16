Росстат пересмотрел траекторию спада экономики из-за сезонности

Росстат резко пересмотрел траекторию спада ВВП в 2022 году после сезонного сглаживания: так, во II квартале экономика упала на 5,25% к I кварталу (вместо 1,9%). Об этом пишет РБК.

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По данным статистического ведомства, ВВП России во втором квартале года упал на 5,25% — в постоянных ценах и с исключением сезонного фактора. Согласно прежней оценке, ВВП снижался на 1,95% с учетом сезонной коррекции. При этом в третьем квартале валовой продукт вырос на 0,45%.

Как следует из обновленных данных Росстата, в 2022 году в России не произошло технической рецессии, пишет RT. Сокращения ВВП в первом квартале года не было.

Отмечается, что проведенный ведомством пересчет коснулся исключительно рядов ВВП с исключением сезонного фактора.

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ФОТО: РИА Новости
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