Путин: снижение ВВП России составит около 2,5%

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам российский лидер уточнил, что прогнозируется снижение «примерно на 2,5%».

«Это не тот крах в 20% процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», - подчеркнул уточнил глава государства.

Он добавил, что в третьем квартале 20222 года был зафиксирован «небольшой рост после минимальных значений второго квартала».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что спад ВВП России по итогам года может составить менее 3%, сообщает RT.

