Росстат в 2024 году отметил падение цен на некоторые товары вопреки инфляции

Уточняется, что заметнее всего подешевела пачка таблеток «Синупрет» (-12,5%). Также зафиксировано снижение цен на десяток куриных яиц (-11,2%) и умифеновир под маркой «Арбидол» (-10,1%).

Помимо прочего незначительно снизились цены на компьютерные планшеты, смартфоны и смарт-часы.

Ранее сообщалось, что инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, напоминает «Радиоточка НСН».

