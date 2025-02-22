Росстат в 2024 году отметил падение цен на некоторые товары вопреки инфляции
Стоимость некоторых товаров в 2024 году снизилась в России, несмотря на инфляцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что заметнее всего подешевела пачка таблеток «Синупрет» (-12,5%). Также зафиксировано снижение цен на десяток куриных яиц (-11,2%) и умифеновир под маркой «Арбидол» (-10,1%).
Помимо прочего незначительно снизились цены на компьютерные планшеты, смартфоны и смарт-часы.
Ранее сообщалось, что инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru