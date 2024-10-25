Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Центробанк РФ будет снижать ключевую ставку после того, как инфляция начнёт устойчиво замедляться. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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По её словам, снижение инфляции в соответствии с прогнозом Центробанка РФ действительно может быть сигналом для снижения ставки, однако когда это произойдёт в настоящее время указать невозможно.

«Но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно», - заключила она.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало её новым историческим максимумом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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