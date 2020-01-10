Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году

Инфляция в России по итогам 2019 года установилась на отметке 3%. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные, предоставленные Росстатом. Источник подчёркивает, что в конце прошлого года ведомство опубликовало именно эту цифру, но подтвердило сведения только сейчас. Ранее в ЦБ заявили, что размер инфляции в России в 2019-ом составил 3%.