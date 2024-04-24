Росстат: куриные яйца с начала года подешевели на 5%

По информации ведомства, за последнюю неделю яйца потеряли в стоимости 0,14%. Более скромное падение продемонстрировало мясо кур - минус 0,07%.

Также снижаются цены на огурцы, помидоры и репчатый лук. При этом на 2,2% за последнюю неделю подорожала баранина.

Как сообщало Министерство экономического развития, в апреле инфляция в России ускорилась до 7,83%. Ведомство утверждает, что рост цен в сегменте непродовольственных товаров практически отсутствовал, отмечает «Радиоточка НСН».

