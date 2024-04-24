Росстат: куриные яйца с начала года подешевели на 5%
Куриные яйца в России с начала года подешевели на 5,05%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По информации ведомства, за последнюю неделю яйца потеряли в стоимости 0,14%. Более скромное падение продемонстрировало мясо кур - минус 0,07%.
Также снижаются цены на огурцы, помидоры и репчатый лук. При этом на 2,2% за последнюю неделю подорожала баранина.
Как сообщало Министерство экономического развития, в апреле инфляция в России ускорилась до 7,83%. Ведомство утверждает, что рост цен в сегменте непродовольственных товаров практически отсутствовал, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет
- Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса
- СМИ: Сотни украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
- Командир ВСУ заочно осужден за атаку на нефтебазу в Брянской области
- Росстат: куриные яйца с начала года подешевели на 5%
- Нижегородец из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу
- Рок-группа Deep Purple анонсировала новый альбом «=1»
- Лукашенко опроверг сообщения о миллиардах долларов на его зарубежных счетах
- Суд заочно арестовал Гудкова и Каспарова
- США направят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru