Росстат: Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%

Уточняется, что с начала ноября потребительские цены увеличились на 0,79%. С начала 2024 года рост цен составил 7,41%.

При этом инфляция в годовом выражении на 18 ноября 2024 года составила 8,61%.

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 ноября 2024 года плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 4,1%. Наиболее заметное увеличение цен зафиксировано на огурцы (+11,3%), помидоры (+6%) и белокочанную капусту (+4,7%), передает «Радиоточка НСН».

