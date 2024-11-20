Росстат: Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%
20 ноября 202419:22
С 12 по 18 ноября инфляция в России составила 0,37%, следует из данных Росстата.
Уточняется, что с начала ноября потребительские цены увеличились на 0,79%. С начала 2024 года рост цен составил 7,41%.
При этом инфляция в годовом выражении на 18 ноября 2024 года составила 8,61%.
Ранее сообщалось, что с 12 по 18 ноября 2024 года плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 4,1%. Наиболее заметное увеличение цен зафиксировано на огурцы (+11,3%), помидоры (+6%) и белокочанную капусту (+4,7%), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru