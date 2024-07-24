Росстат: число нуждающихся в деньгах на еду семей в РФ сократилось до нуля

В материале уточняется, что еще год назад число россиян, нуждающихся в деньгах на питание, достигало 0,1% от общего количества домохозяйств, а 20 лет назад — 4,4%.

Помимо этого, в России выросло число домохозяйств, которые могут позволить себе все, что хотят – их количество увеличилось с 2,7% до 3,4%. Доля семей, которые могут приобрести все, кроме дачи, квартиры и машины, выросла до 36,6%. Количество семей, не испытывающих сложности с оплатой одежды и оплатой ЖКХ, сократилось до 11,2%.

Ранее стало известно, что житель России тратит в среднем 801 рубль на карманные расходы в день, передает RT.

