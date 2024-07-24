Росстат: число нуждающихся в деньгах на еду семей в РФ сократилось до нуля
Количество семьей в России, которым не хватает средств на еду, впервые с 2004 года сократилось до нуля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В материале уточняется, что еще год назад число россиян, нуждающихся в деньгах на питание, достигало 0,1% от общего количества домохозяйств, а 20 лет назад — 4,4%.
Помимо этого, в России выросло число домохозяйств, которые могут позволить себе все, что хотят – их количество увеличилось с 2,7% до 3,4%. Доля семей, которые могут приобрести все, кроме дачи, квартиры и машины, выросла до 36,6%. Количество семей, не испытывающих сложности с оплатой одежды и оплатой ЖКХ, сократилось до 11,2%.
Ранее стало известно, что житель России тратит в среднем 801 рубль на карманные расходы в день, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: число нуждающихся в деньгах на еду семей в РФ сократилось до нуля
- СМИ: Автомобиль участника СВО взорвался на парковке в Москве
- Средства ПВО за ночь уничтожили три БПЛА над Белгородской областью
- Bild: В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России
- Белоусов поздравил российских военных с освобождением Розовки и Песчаного
- Трамп: Харрис разрушит США в случае победы на выборах
- Шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле
- СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис
- Экс-замглавы МО Иванов заявил, что его действия не носили криминального характера
- СМИ: Украина пытается расстроить планы России в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru