Росстат: Авиабилеты экономкласса по России подорожали на 42% в феврале

Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

Он объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее. По словам эксперта, сегодня цены на рынке устанавливаются по рыночной модели – баланс спроса и предложения, поэтому повлиять на цены при высоком спросе очень сложно.

