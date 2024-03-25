Росстат: Авиабилеты экономкласса по России подорожали на 42% в феврале

Авиабилеты экономкласса по России подорожали на 42% в феврале, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Отмечается также, что уже в январе авиабилеты подорожали на 33,9% в годовом выражении, в феврале рост цен продолжился. Так, средняя цена составила 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на тысячу километров полета.

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Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

Он объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее. По словам эксперта, сегодня цены на рынке устанавливаются по рыночной модели – баланс спроса и предложения, поэтому повлиять на цены при высоком спросе очень сложно.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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