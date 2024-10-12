Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году

Уточняется, что в 2022 году россияне вывели за рубеж 1,02 триллиона рублей, в 2023 году — 613,1 миллиарда рублей, а в этом году — 527,2 миллиарда рублей.

Однако в ЦБ отметили, что несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, количество денег россиян в зарубежных банка растет в течение последних трех лет.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН отметил, что Центробанк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты. По словам экономиста, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».

