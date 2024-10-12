Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году
В январе-августе 2024 года россияне вывели за границу вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022 года, передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Уточняется, что в 2022 году россияне вывели за рубеж 1,02 триллиона рублей, в 2023 году — 613,1 миллиарда рублей, а в этом году — 527,2 миллиарда рублей.
Однако в ЦБ отметили, что несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, количество денег россиян в зарубежных банка растет в течение последних трех лет.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН отметил, что Центробанк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты. По словам экономиста, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году
- Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП
- Группа «Воля и разум» выпустила дебютный альбом
- Гинцбург заявил, что вакцина от рака подавляет развитие опухоли
- Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен на курском направлении
- В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре
- Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью нашли во дворе в Приморско-Ахтарске
- Борис Джонсон признался в любви к России в своих мемуарах
- Премьер Японии публично напомнил о сбросе на страну атомных бомб США
- NYT: ВСУ используют против РФ дроны с раскаленным металлом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru