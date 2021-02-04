ООН сообщила о резком росте мировых цен на еду

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН сообщила, что мировые цены на продукты растут восьмой месяц подряд, передаёт ТАСС.

По данным ФАО, в январе 2021 года мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли самого высокого уровня с июля 2014 года. Так, среднее значение индекса продовольственных цен, составило в среднем 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года.

В организации отметили, что больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар. В частности, индекс цен на пшеницу за месяц вырос на 6,8%, что объяснили «активным мировым спросом», а также «ожидаемым сокращением объёмов продаж со стороны России», которая с марта 2021 года в два раза увеличивает пошлины на экспорт пшеницы.

Индекс цен на растительные масла увеличился на 5,8% - это самый высокий показатель с мая 2012 года. Индекс цен на сахар поднялся на 8,1% по сравнению с декабрём прошлого года, на молочные продукты - на 1,6%, на мясо - на 1%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен, сообщает RT. Что касается цен на подсолнечное масло, по словам министра, они стабилизировались.

