Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили

Отмечается, что за десять месяцев 2024 года импорт автомобилей в Россию вырос на 45,4% к показателю 2023 года и составил 795 тысяч машин. Уточняется, что рекордный объем импорта был зафиксирован в октябре 2024 года, когда в Россию ввезли 112 тысяч автомобилей, что является наилучшим показателем последних 12 лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос на новый коммерческий транспорт китайского производства увеличился на 142%. Доля китайских брендов на российском рынке подросла за год на 4% и превысила отметку в 30%, передает «Радиоточка НСН».

