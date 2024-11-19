Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили
Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили – 542 миллиардов рублей, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат».
Это почти на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре 2023 года россияне потратили на автомобили 340 миллиардов рублей.
Отмечается, что за десять месяцев 2024 года импорт автомобилей в Россию вырос на 45,4% к показателю 2023 года и составил 795 тысяч машин. Уточняется, что рекордный объем импорта был зафиксирован в октябре 2024 года, когда в Россию ввезли 112 тысяч автомобилей, что является наилучшим показателем последних 12 лет.
Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос на новый коммерческий транспорт китайского производства увеличился на 142%. Доля китайских брендов на российском рынке подросла за год на 4% и превысила отметку в 30%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Союзе пенсионеров назвали справедливой пенсию в 62,5 тысячи рублей для Москвы
- СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%
- СМИ: В Китае авто сбило несколько человек возле школы
- Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6% за неделю
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
- Губернатор Приморья: Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое
- ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе
- Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Пол Тил
- Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили
- СМИ: Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru