Россияне уплатят 305 млрд рублей налогов с процентов по депозитам в 2025 году
Налог на проценты по банковским депозитам стал значительно более весомым источником доходов бюджета России, сообщают «Известия».
По данным Минфина, в 2025 году он принесёт 305 млрд рублей против 111 млрд в 2024-м. Ведомство уже скорректировало свой прогноз в сторону увеличения на 20%. Главной причиной такого скачка стал переход экономики на повышенные процентные ставки, что увеличило доходность вкладов. Второй фактор — рост сбережений граждан: по данным аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, за январь-октябрь 2024 года объём средств на счетах вырос на 28% (до 53 трлн рублей).
Ожидается, что тренд на рост продолжится: прогноз поступлений на 2026 год (с доходов за 2025-й) увеличен более чем вдвое — до 568 млрд рублей.
Банковские вклады перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне уплатят 305 млрд рублей налогов с процентов по депозитам в 2025 году
- Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе
- Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp
- Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции
- В России поднимут плату за электроэнергию, чтобы компенсировать долги Северного Кавказа
- В Ленобласти остановился «Сапсан», следовавший в Москву
- Песков: Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском
- В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы
- Залужный намекнул на возвращение в Украину
- Раменском днем проходили плановые отключения электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru