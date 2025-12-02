Россияне уплатят 305 млрд рублей налогов с процентов по депозитам в 2025 году

По данным Минфина, в 2025 году он принесёт 305 млрд рублей против 111 млрд в 2024-м. Ведомство уже скорректировало свой прогноз в сторону увеличения на 20%. Главной причиной такого скачка стал переход экономики на повышенные процентные ставки, что увеличило доходность вкладов. Второй фактор — рост сбережений граждан: по данным аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, за январь-октябрь 2024 года объём средств на счетах вырос на 28% (до 53 трлн рублей).

Ожидается, что тренд на рост продолжится: прогноз поступлений на 2026 год (с доходов за 2025-й) увеличен более чем вдвое — до 568 млрд рублей.

Банковские вклады перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

