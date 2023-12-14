Россияне стали реже покупать натуральную черную икру

Так, число покупок черной икры снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако россияне на 13% чаще стали отдавать предпочтение имитированной черной икре. По сравнению с прошлым годом этот продукт подорожал на 10%.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что цены на шоколад в России растут, при этом сладкие новогодние подарки подорожать не должны.

