Россияне стали чаще покупать отечественную газировку
Продажи газированных напитков отечественного производства в мае и июне на фоне снижения маркетинговой активности международных брендов увеличились в годовом выражении более чем на треть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные пресс-службы ритейлера «Магнит».
Отмечается, что за май и июнь продажи выросли на 36% в штуках. Так, наибольшей популярностью пользуются напитки «Байкал», «Дюшес», «Тархун» и «Кола».
Как уточняется, наибольший рост потребления (свыше 43%) отмечен среди газированных напитков в упаковках большого объема.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания KFC добавила в меню лимонады «Черноголовки» после заявления Pepsi о прекращении продаж в России.
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