Россияне стали чаще покупать отечественную газировку

Отмечается, что за май и июнь продажи выросли на 36% в штуках. Так, наибольшей популярностью пользуются напитки «Байкал», «Дюшес», «Тархун» и «Кола».

Как уточняется, наибольший рост потребления (свыше 43%) отмечен среди газированных напитков в упаковках большого объема.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания KFC добавила в меню лимонады «Черноголовки» после заявления Pepsi о прекращении продаж в России.

