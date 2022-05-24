В KFC начали вместо Pepsi продавать газировку «Черноголовка»

Сеть ресторанов быстрого питания KFC добавила в меню лимонады «Черноголовки» после заявления Pepsi о прекращении продаж в России.

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О приостановке продаж и производства газированных напитков PepsiCo сообщила еще в начале марта. В апреле на официальном сайте российского KFC помимо напитков PepsiCo появилось еще восемь новых позиций, в том числе четыре газированных лимонада от «Черноголовки». Лимонад, «Дюшес», «Байкал» и «Черноголовку Кола» от российского производителя будут продавать за 99 рублей.

«Дюшес» и «Байкал» на сайте уже доступны, а Pepsi уже недоступна.

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ФОТО: kfc.ru
ТЕГИ:Ресторан
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