В KFC начали вместо Pepsi продавать газировку «Черноголовка»

О приостановке продаж и производства газированных напитков PepsiCo сообщила еще в начале марта. В апреле на официальном сайте российского KFC помимо напитков PepsiCo появилось еще восемь новых позиций, в том числе четыре газированных лимонада от «Черноголовки». Лимонад, «Дюшес», «Байкал» и «Черноголовку Кола» от российского производителя будут продавать за 99 рублей.

«Дюшес» и «Байкал» на сайте уже доступны, а Pepsi уже недоступна.

