Россияне стали чаще перепродавать квартиры, чтобы заработать

По его словам, на 1 апреля 2024 года доля таких квартир уже достигла 10%. В 2023 году число таких квартир составляло 6%, а в 2022 году - 5%.

«Частные инвесторы в недвижимость заинтересовались флиппингом. Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях», — пояснил Шавнев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие годы спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

