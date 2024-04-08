Россияне стали чаще перепродавать квартиры, чтобы заработать
К концу 2024 года доля квартир, которые россияне покупают, делают ремонт и перепродают, может вырасти до 38%, заявил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.
По его словам, на 1 апреля 2024 года доля таких квартир уже достигла 10%. В 2023 году число таких квартир составляло 6%, а в 2022 году - 5%.
«Частные инвесторы в недвижимость заинтересовались флиппингом. Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях», — пояснил Шавнев в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие годы спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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