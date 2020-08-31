Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
Доля россиян, использующих кредитные карты сразу после их получения, в июле выросла до рекордного уровня с 2015 года, когда впервые проводились такие расчёты. Об этом свидетельствуют данные Бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ».
Так, в июле уровень утилизации лимита по кредитным картам вырос до 68% в течение первого месяца после получения кредитки, отмечается в материале. Россияне расходовали лимиты по всему диапазону сумм – от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Это означает, что кредитные средства активно используют не только заёмщики с небольшим доходом, но и более состоятельные.
В БКИ «Эквифакс» считают, что рос уровня утилизации объясняется отложенным спросом после снятия ограничений из-за COVID-19. Карантин изменил и привычки россиян: стало меньше тех, кто берёт кредитную карту «на всякий случай», констатируют эксперты.
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