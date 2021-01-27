Россияне с высокими доходами будут обслуживаться отдельной инспекцией ФНС

Россияне с доходом свыше 500 млн рублей в год будут с 1 февраля находиться под надзором специализированной налоговой инспекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Федеральной налоговой службы (ФНС).

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С 1 февраля 2021 года "крупнейшие налогоплательщики", являющиеся физическими лицами, будут контролироваться Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10. Надзорный орган будет следить за наличием у налогоплательщика иностранных компаний в подчинении, зарубежных счетов и крупных инвестиций.

В ФНС заявили, что отдельный орган необходим из-за того, что деятельность таких налогоплательщиков связана со "сложными финансовыми операциями" и международным правом в области налогообложения. В налоговой службе считают, что новая модель позволит лучше следить за исполнением законодательства.

В ведомстве пояснили, что новая инспекция не повлияет на условия и порядок работы налоговых органов с физлицами. Принцип работы ФНС со всеми налогоплательщиками останется единым в рамках принятого ранее законодательства.

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ФОТО: pixabay.com
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