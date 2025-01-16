Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную с 2018 года сумму, которая оценивается в 8,71 триллиона рублей, сообщает Frank Media со ссылкой на Банк России.

За ноябрь эта сумма увеличилась на рекордный триллион рублей, а в целом с начала 2024 года – на 33%. Аналитики связывают такие рекордные суммы с изменениями курса валют, так как депозиты прошли «перерасчет».