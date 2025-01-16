Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную с 2018 года сумму
Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную с 2018 года сумму, которая оценивается в 8,71 триллиона рублей, сообщает Frank Media со ссылкой на Банк России.
За ноябрь эта сумма увеличилась на рекордный триллион рублей, а в целом с начала 2024 года – на 33%. Аналитики связывают такие рекордные суммы с изменениями курса валют, так как депозиты прошли «перерасчет».
Банк России ранее назвал «бессмыслицей» изъятие государством средств с вкладов для финансирования экономики. Об этом говорится в ответе ЦБ на поступивший в бот вопрос.
Как указали в ЦБ, из денег на депозитах граждан и компаний банки финансируют кредиты «для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас». Кроме того, средства используются для ипотечных и потребительских кредитов и кредитных карт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru