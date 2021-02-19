Россияне назвали города с самими большими ожиданиями по зарплате
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди городов страны по зарплатным ожиданиям россиян. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру.
Большинство сограждан (86%) уверены, что в столице можно добиться самой высокой зарплаты по специальности. Еще около трети (29%) опрошенных считают таким городом для себя Санкт-Петербург, по 7% выбрали Новосибирск и Екатеринбург, по 6% — Казань и Сочи, передает ТАСС.
Специалисты IT-сферы заявили, что смогут ежемесячно зарабатывать в Москве в среднем 126 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 122 тыс. рублей, в Казани — 116 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — 115 тыс. рублей.
Работники сферы маркетинга и СМИ считают, что будут получать зарплату в российский столице около 123 тыс. рублей, 115 тыс. рулей в Краснодаре, 100 тыс. рублей в Казани и 79 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, передает RT.
Сотрудники банков рассчитывают в Москве на доход в 101 тыс. рублей, в Новосибирске – на 110 тыс. рублей и 95 тыс. в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru