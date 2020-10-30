Россияне начали закупать товары впрок на фоне пандемии коронавируса
Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. Покупать товары первой необходимости впрок начали 20% респондентов исследования, проведенного агрегатором «Юла» и агентством ResearchMe. Об этом пишет РБК.
При этом 12% опрошенных закупают не только товары первой необходимости, но и товары других категорий из-за опасений закрытия непродовольственных магазинов.
Каждый десятый опрошенный планирует чаще покупать товары в интернете. Кроме того, 40% опрошенных рассказали, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать только самое необходимое.
В исследовании приняли участие российские интернет-пользователи старше 18 лет. Всего было опрошено 1611 респондентов.
Ранее президент РФ Владимир Путин исключил возможность введения нового локдауна по всей стране. Глава государства уточнил, что в случае необходимости в регионах могут приниматься «точечные решения».
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