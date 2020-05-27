Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
В апреле этого года жители России продолжили снимать средства с депозитов – этот процесс продолжается четвертый месяц подряд. Как пишет РБК, ссылаясь на статистику Банка России, из кредитных учреждений забрали 1,1 миллиарда долларов.
Кроме того, регулятор отмечает, что с начала года наши соотечественники сняли со счетов почти весь объем валюты, накопленный за 2019-ый. Со счетов вывели более 8 миллиардов долларов. Это при том, что за прошлый год было накоплено 8,6 миллиарда. Эксперты отмечают, что наибольший отток средств пришелся на март – тогда жители России сняли со счетов 5 миллиардов долларов. Эти действия были обусловлены обвалом рубля и падением финансовых рынков, отмечает телеканал 360.
Ранее сообщалось что россиянам, у которых есть сбережения, следует создать корзину из четырех валют. Такую точку зрения в интервью «Ленте.ру» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.
Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях.
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