Россиянам рассказали, от чего зависит курс рубля
Ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина.
По его словам, одними из фундаментальных факторов, определяющих курс рубля, в ближайшее время будут размер и стабильность поступлений экспортной выручки в Россию.
Сыроваткин отметил, что для поддержки национальной валюты также важна денежно-кредитная политика Банка России.
При этом он добавил, что, когда в будущем объем импорта при создании новых логистических цепочек увеличится, а валютная выручка экспортеров снизиться, рубль может ослабеть.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Банк России, несмотря на сложную ситуацию в стране, ведет себя пассивно.
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